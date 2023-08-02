الأسهم السعودية تغلق الأربعاء متراجعة وصعود ميدغلف للتأمين

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” على انخفاض وصعد سهم ميدغلف للتأمين، إذ هبط المؤشر بنسبة 1.36%، اليوم الأربعاء، ليصل إلى 11478 نقطة، وبتداولات بلغت 5.398 مليار ريال.

ووفقا لـ”تداول” بلغت كمية الأسهم المتداولة 204.554 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.959 تريليون ريال.

صعود ميدغلف للتأمين

ارتفعت أسهم 75 شركة، بينما انخفضت 138، من بين 228 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم ميدغلف للتأمين، والباحة، ونسيج، وتوبي، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم التموين، والمراعي، والتعاونية، وسدافكو، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر انخفاضا.

وتراوحت نسبة الارتفاع والانخفاض بين 6.54% و 7.95%.

انخفاض مؤشر نمو

أنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” تداولات اليوم على انخفاض بنسبة 0.6%، ليصل إلى 24561 نقطة، وبتداولات بلغت 50.910 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 53.551 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 16 شركة، فيما انخفضت 32، من بين 63 شركة مدرجة في السوق الموازية.