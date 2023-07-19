الأسهم السعودية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة بترو رابغ

تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، في ختام تعاملات الأربعاء، بقيادة بترو رابغ، وهبط المؤشر منخفضًا بنسبة 0.14%، بما يعادل 16.08 نقطة، ليقفل عند مستوى 11752.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وصعد سهم العربية للتعهدات الفنية بنسبة 6.29% إلى 189.20 ريال سعودي، تلاه الباحة وعناية ودار المعدات ودله الصحية.

تراجع بترو رابغ

وتراجع سهم بترو رابغ بنسبة 2.91% إلى 10.66 ريال، تلاه الوطنية للتعليم والخريف وشاكر وأنعام القابضة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، 254 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، مرتفعًا 137.43 نقطة ليقفل عند مستوى 23089.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.7 مليون سهم.