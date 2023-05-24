الأسهم السعودية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة «أنعام القابضة»

تراجعت مؤشرات البورصة السعودية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بقيادة سهم شركة أنعام القابضة ، بنسبة 0.35% منخفضًا 39.5 نقطة ليتداول المؤشر العام عند مستوى 11236.27 نقطة.

وبلغت قيمة تداولات سوق الأسهم السعودية 5.68 مليار ريال، وسجلت الكمية المتداولة 176.23 مليون سهم، وبلغت القيمة السوقية 10.8 مليون ريال سعودي.

تراجع سهم أنعام القابضة

وانخفض مؤشر البورصة بضغط هبوط قطاعي الأدوية والرعاية الصحية بنسبة 2.7%، و 1.5% على الترتيب، بينما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.2 فى المائة.

وتراجع سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 0.31%، ليتداول عند سعر 32 ريال، وانخفض سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.08%، ليتداول عند سعر 73.3 ريال.

وتركزت سيولة البورصة السعودية اليوم على سهم مصرف الراجحي بقيمة تداولات بلغت 310.18 مليون ريال، تلاه سهم مصرف الإنماء بتداولات بلغت 195.36 مليون ريال، ثم سهم شركة الاتصالات السعودية “اس تي سي” بتداولات بلغت 169.8 مليون ريال.

وتصدر سهم شركة أسيج قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة صعود 7.24%،

وعلى صعيد الأسهم الأكثر تراجعًا تصدر سهم شركة أنعام القابضة قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة انخفاض 5.98%.وحول حركة بقية الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 63 شركة، بينما تراجعت أسهم 146 شركة في حين لا زالت أسهم 15 شركة مستقرة.