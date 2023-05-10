الأسهم السعودية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة «الشرقية للتنمية»

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم الأربعاء على تراجع هامشي بقيادة سهم شركة الشرقية للتنمية، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية- تاسي- على انخفاض بنحو 12.10 نقطة، بما يعادل 0.11%، ليسجل 11.293.18 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 222.2 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 5.7 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 410.1 صفقة.

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، كانت أسهم شركات الصقر للتأمين، نقي، الجزيرة ريت، التصنيع، الصناعات الكهربائية هي الأكثر ارتفاعًا،

بينما كانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، كهرباء السعودية، تهامة، أميانتيت، تكوين، هي الأكثر انخفاضًا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.93% و4.30% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

تراجع سهم الشرقية للتنمية

وصعد سهم الصقر للتأمين التعاوني بنسبة 9.93% إلى 17.72 ريال سعودي.

وتراجع سهم الشرقية للتنمية بنسبة 8.14% إلى 24.16 ريال سعودي.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم على ارتفاع بواقع 96.35 نقطة، مسجلًا 21.151.91 نقطة،

وبلغ حجم التداول نحو 21.3 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 472.6 مليون سهم، تمت من خلال 2031 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعًا لأسهم 83 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 132 شركة،

وفي الوقت نفسه شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية- نمو حد أعلى- ارتفاعًا بأسهم 26 شركة، وانخفاضًا لأسهم 24 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.