الأسهم السعودية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة شركة صادرات

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.35% خاسرًا 42.17 نقطة ليغلق عند مستوى 11978.51 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.95% خاسرًا 204.05 نقطة ليغلق عند مستوى 21301.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 184.2 مليون سهم بقيمة 6.4 مليار ريال.

الأسهم السعودية تتراجع

وهبط 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 5.02%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.7%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.56%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.29%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.01%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.92%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية بنسبة 0.37%، 0.33%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، ثم قطاعي التأمين والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.05%، 0.03%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 3.38%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.83%.

وقفز 93 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “وفرة” بنسبة 9.97%، ثم سهم “إم آي اس” بنسبة 5.89%، ثم سهم “جرير” بنسبة 5.72%، وتراجع 114 سهمًا على رأسها سهم “صادرات” بنسبة 9.99%، ثم سهم “بحر العرب” بنسبة 9.95%، ثم سهم “أنعام القابضة” بنسبة 9.92%، فيما تصدر سهم “الراجحي” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 626.1 مليون ريال سعودي.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.82% خاسرًا 104.92 نقطة ليغلق عند مستوى 12626.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 120.1 مليون سهم بقيمة 633.9 مليون ريال عبر تنفيذ 24 ألف صفقة، وتراجع 38 سهمًا، وارتفعت 9 أسهم، واستقر سهم وحيد.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها العقارات بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.24%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 1%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والنقل بنسبة 0.23%، 0.21%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.13%.