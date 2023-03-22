الأسهم السعودية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة «شركات الاتحاد»

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية ، السوق المالي السعودي بشكل طفيف خلال تداولات اليوم بقيادة شركات الاتحاد ، حيث انخفض المؤشر العام للأسهم السعودية بنسبة 0.09%، بما يعادل 9.23 نقطة، ليصل إلى مستوى 10350.51 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 154 مليون سهم وبقيمة تقدر بحوالي 5.0 مليار ريال سعودي.

تراجع شركات الاتحاد

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية اليوم، فكانت أسهم شركات المواساة، وثمار، والإنماء طوكيو، وتوبي، وإكسترا، هي الأكثر ارتفاعا، بينما أسهم شركات الاتحاد، ومجموعة الخليج للتأمين، والتعمير، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، وذيب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، ولقد تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 8.93 خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تداول اليوم الأحد مرتفعا نحو 165.55 نقطة ليستقر عند مستوى 19064.44 نقطة. وبلغ حجم التداول نحو 31.5 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 540 ألف سهم بنهاية التعاملات.

يذكر أن مؤشر سوق الأسهم السعودية شهد ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات أمس الثلاثاء ، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – الجلسة على صعود بنحو 141.62 نقطة ليصل إلى مستوى 10,359.74 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 157.7 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 5 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 353.3 صفقة.