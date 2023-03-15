الأسهم السعودية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة الطاقة والبنوك

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس-تاسي بنسبة 1.55%، بما يعادل 158.67 نقطة إلى 10,048.50 نقطة، بنهاية تعاملات اليوم، الأربعاء، مع استمرار الضغوط البيعية للجلسة الرابعة بقيادة قطاع الطاقة والبنوك، إضافة إلى قطاع المواد الأساسية.

وتراجع مؤشر القطاع البنكي بسوق الأسهم السعودية 1.7%، وجاء ذلك بعد هبوط سهم مصرف الراجحي 1.4% والبنك الأهلي 2.7%.

البنوك تقود تراجع الأسهم السعودية

قطاع البنوك تراجع للجلسة الرابعة ليفقد نحو 7%، ليسجل مؤشره أدنى مستوى منذ يوليو 2021، وسط تسجيل سهم البنك الأهلي وبنك الاستثمار مستويات هي الأدنى في ما يزيد على عامين.

وسهم أرامكو السعودية، أغلق متراجعًا بنحو 3%، وهو الأكثر ضغطًا على حركة السوق، ويتداول السهم دون أحقية توزيع أرباح، وأيضًا هبط سهم سابك 2.6% ونحو 3.5% من التراجعات طالت أسهم معادن مسجلًا أدنى إغلاق منذ أغسطس 2022.

ارتفاع بورصة الكويت وتراجع قطر

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 54 نقطة، ليبلغ مستوى 227077 نقطة بارتفاع بلغ 0.77%، وارتفع مؤشر السوق الرئيس 4.5 نقاط ليبلغ مستوى 5370 نقطة بارتفاع بلغ 0.08%% من خلال تداول 33 مليون سهم.

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم 1%، أي بواقع 102.30 نقطة ليصل إلى 10 آلاف و113 نقطة.

مؤشرات أسواق البحرين وعمان

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.898.89 بانخفاض قدره 7.52 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 658.84 بارتفاع قدره 2.40 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وأغلق مؤشر بورصة مسقط في سلطنة عمان “30” اليوم، عند مستوى 4898.16 نقطة منخفضًا 30.7 نقطة وبـ0.62% مقارنة بآخر جلسة تداول، التي بلغت 4928.86 نقطة.