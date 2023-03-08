الأسهم السعودية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة «أمريكانا»

شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية تراجعًا، خلال تعاملات يوم الأربعاء، بقيادة سهم “أمريكانا”، مما دفعه للتداول قرب مستويات إغلاقه لجلسة الأحد في ختام التعاملات، هبط المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – بنسبة 0.60%، بما يعادل 63.11 نقطة ليصل إلى مستوى 10.410.21 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى نحو 148.3 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 4.1 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 308.5 صفقة.

صعود سهم أمريكانا

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية، كانت أسهم شركات ثمار، ام آي اس، ساسكو، بن داود، السعودي الألماني الصحية هي الأكثر ارتفاعًا،

بينما كانت أسهم شركات أميانتيت، ينساب، أمريكانا، سلامة، دار الأركان هي الأكثر انخفاضًا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 2.57% و9.94% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الآخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية- نمو حد أعلى- تعاملات اليوم مرتفعًا بنحو 97.56 نقطة ليستقر عند مستوى 18.965.89 نقطة،

وبلغ حجم التداول نحو 25 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 284.2 ألف سهم، تمت من خلال 2135 صفقة.

وتباين أداء الأسواق الخليجية، الأربعاء، بعد كلام جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمام مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء،

حيث أشار إلى أن المسئولين في الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لتسريع وتيرة التشديد ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى إذا ظل التضخم مرتفعًا.