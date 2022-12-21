الأسهم السعودية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة «شمس»

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.03% خاسرًا 3.21 نقطة ليغلق عند مستوى 10276.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.54% رابحًا 100.88 نقطة ليغلق عند مستوى 18751.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 137.8 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وهبطت 8 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها المرافق العامة بنسبة 1.3%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.89%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.86%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.37%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.21%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات، والسلع الرأسمالية بنسبة 0.16%، 0.13%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الأدوية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.24%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.15%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل، والتأمين بنسبة 0.89%.

وقفز 136 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “شاكر” بنسبة 7.52%، ثم سهم “تكافل الراجحي” بنسبة 6.16%، ثم سهم “جاكو” بنسبة 5.13%، وتراجع 64 سهمًا على رأسها سهم “شمس” بنسبة 3.11%، ثم سهم “الأمار” بنسبة 2.20%، ثم سهم “كابلات الرياض” بنسبة 2.06%، فيما تصدر سهم “الراجحي” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 280.1 مليون سعودي.

بورصة البحرين

فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.01% رابحًا 0.01 نقطة ليغلق عند مستوى 1856.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيمة 129.4 ألف دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة نمو 9.21% مدفوعًا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 5.41%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 0.36% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.33%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة انخفاض 17.34% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لمطاحن الدقيق بنسبة 9.09%، وهبط سهما بنك السلام، والمؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.98%، 0.39%، على التوالي.