الأسهم السعودية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة «شمس»

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 2.48% خاسرًا 259.13 نقطة ليغلق عند مستوى 10185.14 نقطة، فيما ارتفعت مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.2% رابحًا 221.63 نقطة ليغلق عند مستوى 18727.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 115.3 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وهبط 20 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها البنوك بنسبة 3.88%، أعقبه الاستثمار والتمويل بنسبة 2.77%، يليه الرعاية الصحية بنسبة 2.72%، ثم المواد الأساسية بنسبة 2.42%، ثم التطبيقات وخدمات التقنية، والسلع الرأسمالية بنسبة 1.8%، 1.7%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.26%.

وقفز 42 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “بروج للتأمين” بنسبة 9.61%، ثم “سلامة” بنسبة 3.95%، ثم “طباعة وتغليف” بنسبة 2%.

وتراجع 158 سهمًا على رأسها سهم “شمس” بنسبة 5.37%، ثم “الخليجية العامة” بنسبة 5.12%، ثم “الراجحي” بنسبة 4.88%، فيما تصدر سهم “الراجحي” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 372.1 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.06% خاسرًا 1.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1856.6 نقطة، وبلغ حجم التداول 454.4 ألف سهم بقيمة 154 ألف دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 9.19% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.2%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 3.28% بضغوط هبوط سهمي بيت التمويل الكويتي، بنك البحرين الوطني بنسبة 2.17%، 0.33%، على التوالي.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.33% خاسرًا 154.24 نقطة ليغلق عند مستوى 11463.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 88.5 مليون سهم بقيمة 456.5 مليون ريال عبر تنفيذ 14.3 ألف صفقة، وتراجع 34 سهمًا، وارتفع 12 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.7%، يليه قطاعي النقل، والصناعات بنسبة 0.5%، فيما ارتفعت قطاعات الاتصالات، والتأمين، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 3.13%، 1.88%، 0.69%، على التوالي.