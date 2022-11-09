الأسهم السعودية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة «أنعام القابضة»

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.69% خاسرًا 79.35 نقطة ليغلق عند مستوى 11407.18 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.11% خاسرًا 21.80 نقطة ليغلق عند مستوى 19229.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 120 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وهبط 17 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها المرافق العامة بنسبة 3.03%، أعقبه السلع طويلة الأجل بنسبة 2.09%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.87%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.67%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.53%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل، والأدوية بنسبة 1.34%، 1.18%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات تجزئة السلع الكمالية، والسلع الرأسمالية، والإعلام والترفيه، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.44%، 0.4%، 0.39%، 0.32%، على التوالي.

وقفز 74 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “أميانتيت” بنسبة 7.82%، ثم سهم “ريدان” بنسبة 7.14%، ثم سهم “عناية” بنسبة 7.09%، وتراجع 132 سهمًا على رأسها سهم “أنعام القابضة” بنسبة 4.37%، ثم سهم “أكوا باور” بنسبة 4.21%، ثم سهم “البحر الأحمر” بنسبة 4.15%، فيما تصدر سهم “الحفر العربية” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 382.7 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1% رابحًا 75.24 نقطة ليغلق عند مستوى 7571.60 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.96% رابحًا 80.68 نقطة ليغلق عند مستوى 8503.16 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.19% رابحًا 66.10 نقطة ليغلق عند مستوى 5600.42 نقطة، ونما مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.68% رابحًا 95.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5769.63 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 335.9 مليون سهم بقيمة 72.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.9 ألف صفقة، وصعد 12 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 5.92%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.07%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.45%، ثم قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والصناعة، والعقار بنسبة 1.2%، 1.17%، 1.13%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.97%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية، والطاقة بنسبة 0.82%، 0.78%، على التوالي، ثم قطاعي المنافع، والاتصالات بنسبة 0.51%، 0.49%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.21%.