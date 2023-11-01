الأسهم السعودية تغلق الأربعاء على قفزة قوية بقيادة شركة سال

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء، على قفزة قوية للجلسة الرابعة على التوالي، بقيادة شركة سال ، حيث صعد المؤشر العام للأسهم السعودية (تاسي) في ختام الجلسة بنحو 124.80 نقطة ليصل إلى مستوى 10,814.89 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يوم 5 أكتوبر الماضي، وذلك بحجم تداولات يصل إلى 274.5 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 8.4 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 522.3 ألف صفقة.

صعود شركة سال

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية، فكانت شركة سال ، أنابيب، أنابيب السعودية، وقت اللياقة، والإنماء هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات الباحة، النهدي، بدجت السعودية، علم، المجموعة السعودية هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، وتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 2.88% و 25.09% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية (نمو حد أعلى)، تعاملات اليوم، على تراجع بحوالي 164.17 نقطة، ليغلق عند مستوى 22,185.44 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى 12.6 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 0.82 مليون سهم، تمت من خلال 1,703 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 108 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 109 شركة.

وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية، ارتفاعا بأسهم 17 شركة، وانخفاضا لأسهم 32 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.