الأسهم السعودية تغلق الأربعاء على تراجع.. و«أرامكو» يهبط 3.4%

تخلى مؤشر الأسهم السعودية عن مستوى 11300 نقطة بنهاية جلسة الأربعاء، متراجعاً بأكثر من 1% مسجلاً أدنى إغلاق له منذ بداية عام 2022.

وأغلق المؤشر عند مستوى 11289 نقطة، فيما بلغت السيولة 5 مليارات ريال، وجاء الضغط بشكل رئيسي من أسهم أرامكو التي تخلت عن مستوى 37 ريالاً مسجلة أدنى إغلاق لها في نحو 4 أشهر.

وتزامن هذا مع المكاسب المحدودة لأسعار النفط وبقاء خام تكساس دون مستويات 100 دولار للبرميل.

الأسهم السعودية تغلق متراجعة

كما تراجع سهم سابك بنحو 1.6%، مسجلاً الجلسة الرابعة على التوالي من الانخفاض، ليغلق عند أدنى مستوياته منذ عام ونصف.

وتركزت السيولة على أسهم أرامكو السعودية ثم مصرف الراجحي وكذلك سبكيم العالمية، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 135.3 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 307.6 ألف صفقة.

وكان الأكثر ضغطًا على حركة المؤشر العام، سهم أرامكو، تلاه سهم سبكيم العالمية بعد تراجع السهم 9.8%.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت أمس مع تزايد المخاوف حيال الركود الاقتصادي، إذ هبط خام برنت بأكثر من 6.5%، قبل أن يرتد اليوم بشكل طفيف.

إلى ذلك، صعدت أسهم 75 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم مجموعة فتيحي بمكاسب بالحد الأعلى 10%، تلاه كل من بوان وأنعام القابضة والتي كسبت 7.2 و6.9% على الترتيب

في المقابل، هبطت أسهم 129 شركة تصدرها سهم سبكيم العالمية، ثم سهم الأبحاث والإعلام المتراجع 6.8%، أيضا نجد تراجعات طالت أسهم صافولا بـ 5% ومعادن بواقع 4.5%، وكذلك بن داود الذي سجل أدنى إغلاق له منذ الإدراج بعد هبوط السهم 4.3%.