الأسهم السعودية تغلق الأربعاء على تراجع حاد بقيادة شركة الدوائية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم الأربعاء على تراجع حاد بقيادة سهم شركة الدوائية، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية “تاسي” على انخفاض بنحو 125.85 نقطة، بما يعادل نسبة 1.13%، ليسجل 11,014.13 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 341.6 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 11.8 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 454 ألف صفقة.

تراجع سهم شركة الدوائية

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، كانت أسهم جرير للتسويق، جدوى ريت السعودية، الأسماك، إس تي سي، عذيب للاتصالات، هي الأكثر ارتفاعًا،

بينما كانت أسهم شركات الدوائية، ساب، بوبا العربية، الدريس، المواساة، هي الأكثر انخفاضًا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.76% و6.02% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الآخر أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية- نمو حد أعلى- تعاملات اليوم على ارتفاع، بواقع 335.24 نقطة مسجلًا 21.278.26 نقطة،

وبلغ حجم التداول نحو 55.3 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 1.2 مليون سهم، تمت من خلال 3725 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعًا لأسهم 58 شركة عند الإغلاق،

في حين تراجعت أسهم 155 شركة، وفي الوقت نفسه شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية- نمو حد أعلى- ارتفاعًا بأسهم 28 شركة، وانخفاضًا لأسهم 25 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.