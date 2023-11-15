الأسهم السعودية تغلق الأربعاء على ارتفاع قوي بقيادة بحر العرب

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع قوي بقيادة سهم بحر العرب ، وذلك للجلسة الثانية على التوالي، وصعد المؤشر العام للأسهم السعودية (تاسي) بنسبة 1.53%، بما يعادل 165.79 نقطة في ختام الجلسة، وهي أعلى وتيرة صعود منذ يوم 1 نوفمبر، ووصل إلى مستوى 11,022.89نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 242.8 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 7 مليارات ريال سعودي، تمت من خلال 477.6 ألف صفقة.

صعود سهم بحر العرب

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية، فكانت أسهم بحر العرب، الدوائية، المنجم، الكثيري، أبو معطي هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، أنابيب، الحفر العربية، أمريكانا، رتال فكانت هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 1.71% و 9.89% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية (نمو حد أعلى)، تعاملات اليوم، على صعود بحوالي 332.52 نقطة، ليغلق عند مستوى 23,129.38 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى 20.8 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 1.3 مليون سهم، تمت من خلال 2,631 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 132 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 40 شركة.

وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية ارتفاعا بأسهم 32 شركة، وانخفاضا لأسهم 24 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.