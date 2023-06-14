الأسهم السعودية تغلق الأربعاء على ارتفاع بقيادة المشروعات السياحية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم الأربعاء على ارتفاع قوي بقيادة شركة المشروعات السياحية ، واختتم المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – الجلسة على صعود بنسبة 1.04%، بنحو 119.21 نقطة ليسجل 11,533.03 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ 7 نوفمبر 2022، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 282.8 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 7.1 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 453.5 ألف صفقة.

صعود شركة المشروعات السياحية

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فكانت أسهم شركات، المشروعات السياحية، المراعي، مجموعة تداول، الحمادي للتنمية والاستثمار، شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات مجموعة أنعام الدولية القابضة ، الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية ، تكوين المتطورة للصناعات، اشركة الحفر العربية ، شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة ، هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.74% و 1.66% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم على ارتفاع أيضا بواقع 1,403.44 نقطة مسجلا 24,948.88 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ 23 أبريل 2022، وبلغ حجم التداول نحو 50.9 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 337.6 ألف سهم، تمت من خلال 4,712 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 151 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 62 شركة، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية – نمو حد أعلى – ارتفاعا بأسهم 35 شركة، وانخفاضا لأسهم 17 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.