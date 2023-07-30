الأسهم السعودية تغلق الأحد منخفضة وصعود شركة البحري

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسي “تاسي” تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.49%، ليصل إلى 11789 نقطة، وبتداولات بلغت 4.860 مليار ريال.

ووفقا لـ”تداول السعودية”، بلغت كمية الأسهم المتداولة 173.086 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية 11.040 تريليون ريال.

صعود سهم شركة البحري

ارتفعت أسهم 63 شركة، فيما انخفضت أسهم 149، من بين 228 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركة البحري ، وولاء، والتموين، ونادك، والكيميائية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم “بدجت السعودية”، والدريس، وأميانتيت، وجمجوم فارما، والأول، الأكثر انخفاضا.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.24% و 5.29%.

ارتفاع مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية “نمو” بنهاية تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 2.2 %، ليصل إلى 25056 نقطة، وبتداولات بلغت 32.233 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.753 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية 52.675 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسهم 28، من بين 63 شركة مدرجة في السوق الموازية.