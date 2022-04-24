الأسهم السعودية تغلق الأحد منخفضة بقيادة «المواد الأساسية»

تراجعت الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم الأحد بأكثر من 70 نقطة بضغط من هبوط أسهم المواد الأساسية التي تراجعت 1%، ليستمر القطاع في الهبوط وللجلسة الرابعة على التوالي.

وتراجع المؤشر العام بنهاية الجلسة 71 نقطة أو ما يعادل 0.5%، ليغلق عند مستوى 13463 نقطة، فيما بلغت السيولة مستوى 5.9 مليار ريال، وهي أدني سيولة في نحو 3 أسابيع.

تراجع الأسهم السعودية

وتركزت السيولة على أسهم شركة أماك ثم علم ومصرف الراجحي، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 124.1 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 315.8 ألف صفقة.

ويأتي تراجع المؤشر العام بضغط من تراجع سهم معادن 3.6%، في حين هبط سهم “اس تي سي” 1.6%.

وحول نتائج الشركات للربع الاول، أعلن “سليمان الحبيب” عن نمو أرباح الربع الاول 22.4% لتصل إلى 390.5 مليون ريال، فيما أعلن البنك السعودي الفرنسي عن نمو أرباحه 12.2 % على أساس سنوي لتصل إلى 875 مليون ريال.

وصعدت أسهم 40 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم علم بمكاسب 6.9 %، حيث أعلنت الشركة عن نمو أرباحها خلال الربع الأول بواقع 48 % على اساس سنوي لتصل إلى 250 مليون ريال.

وارتفع سهم الخريف 6.3 %، ثم نماء للكيماويات بمكاسب 3.9%، في حين صعد سهم الحمادي 2.6 %.

في المقابل، هبطت أسهم 166 شركة تصدرها سهم سلامة للتأمين بالحد الأدنى 10%، ليسجل السهم أدنى إغلاق منذ يوليو 2020.

أيضا تراجع سهم “سهل” 6.5 %، ثم شاكر بـ 6.25 %، مسجلا أدنى إغلاق منذ ما يزيد على عام عند مستوى 18.6 ريال.