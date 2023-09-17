الأسهم السعودية تغلق الأحد منخفضة بقيادة كابلات الرياض

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بقيادة كابلات الرياض ، إذ تراجع المؤشر بنسبة 0.45%، ليصل إلى 11104 نقطة، وبتداولات بلغت 4.043 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق الرئيسية نحو 147.981 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.191 تريليون ريال.

تراجع سهم كابلات الرياض

انخفضت أسهم 129 شركة في السوق الرئيسية، بينما ارتفعت 85، من بين 229 شركة مدرجة.

وكانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، والباحة، وفيبكو، والكيميائية، وشاكر، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات كابلات الرياض، واللجين، وملاذ للتأمين، وسينومي سنترز، والأبحاث والإعلام، الأكثر انخفاضا.

وترواحت نسب الأرتفاع والانخفاض بين 7.19% و 5.77%.

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على انخفاض بنسبة 0.07% بنهاية تداولات اليوم الأحد، ليصل إلى 22791 نقطة، وبتداولات بلغت 22.811 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق الموازية نحو 1.083 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.992 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 22 شركة في السوق الموازية، فيما انخفضت 24، من بين 67 شركة مدرجة.