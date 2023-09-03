الأسهم السعودية تغلق الأحد منخفضة بقيادة «سيرا القابضة»

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» على انخفاض بقيادة سيرا القابضة، إذ تراجع بنسبة 0.3% بنهاية اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، ليصل إلى 11455 نقطة، وبتداولات بلغت 4.319 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 154.046 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.518 تريليون ريال.

تراجع سهم سيرا القابضة

وارتفعت أسهم 106 شركات من بين 228 شركة مدرجة في السوق الرئيسية، فيما انخفضت 104 بنهاية تعاملات اليوم.

وكانت أسهم شركات، الصقر للتأمين، وتبوك الزراعية، وأميانتيت، وبوبا العربية، وسلامة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم سيرا القابضة ، وأنابيب، والتعمير، والخدمات الأرضية، وبدجت السعودية، الأكثر انخفاضا.

وترواحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00% و 3.45%.

وأغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» اليوم على انخفاض بنسبة 0.3%، ليصل إلى 23853 نقطة، وبتداولات بلغت 41.040 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.794 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 50.914 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 22 شركة، فيما انخفضت 31، من بين 65 شركة مدرجة في السوق الموازية.