الأسهم السعودية تغلق الأحد منخفضة بقيادة شركة نادك

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” تداولات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بقيادة شركة نادك ، وهبط المؤشر بنسبة 0.2%، ليصل إلى 11351 نقطة، وبتداولات بلغت 3.780 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة بحسب “تداول”، نحو 168.547 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية 10.885 تريليون ريال.

تراجع سهم شركة نادك

ارتفعت أسهم 50 شركة، بينما انخفضت 162، من بين 228 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، أنابيب السعودية، ووقت اللياقة، وعلم، والأول، والخريف الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركة نادك (الشركة الوطنية للتنمية الزراعية)، والسعودي الألماني الصحية، وأميانتيت، وحلواني إخوان، وتوبي، الأكثر انخفاضا.

وتراوحت نسبة الارتفاع والانخفاض بين 6.53% و 10.00%.

انخفاض مؤشر نمو

وأغلق مؤشر السوق الموازية “نمو” على انخفاض بنسبة 0.2 % ليصل إلى 24582 نقطة، وبتداولات بلغت 31.548 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.514 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية 53.780 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 15 شركة، فيما انخفضت 34، من بين 63 شركة مدرجة في السوق الموازية.

وانخفض مؤشر المشتقات المالية بنسبة 0.1% عند سعر التسوية 1483، بينما ارتفع مؤشر الصكوك والسندات بنسبة 0.04 % عند 935.46 نقطة.