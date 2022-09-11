الأسهم السعودية تغلق الأحد مرتفعة منهية أربع جلسات من الانخفاض

قلصت سوق الأسهم السعودية مكاسبها بنهاية تعاملات جلسة الأحد، لترتفع بعد 4 جلسات من الانخفاض، وعاود المؤشر الرئيسي الصعود بالقرب من مستوى 12000 نقطة، وذلك بعد التحسن في أسعار النفط بآخر جلسات الأسبوع.

أداء الأسهم السعودية

وارتفعت أسعار النفط بنحو 4% في تعاملات الجمعة بفعل تهديد روسيا بقطع إمدادات النفط والغاز.

وسجل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ارتفاعا بنسبة 0.90% أو ما يعادل 106 نقاط عند مستوى 11940 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 4.5 مليار ريال عبر التداول على نحو 121.2 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 177 سهما، تصدرها سهم “لازوردي” بنسبة 9.97%، مقابل تراجع 29 سهما بصدارة “تكافل الراجحي” بنسبة 4.55%، وذلك من بين 217 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، أسهم الراجحي، ومعادن، و”سابك للمغذيات”، وسابك، وبترورابغ، في حين تصدر بترورابغ، وسيرا، ودار الأركان، والإنماء، والمجموعة السعودية أحجام التداول.