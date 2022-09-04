الأسهم السعودية تغلق الأحد مرتفعة مع صعود أسعار النفط

أغلقت سوق الأسهم السعودية على ارتفاع اليوم الأحد، مع صعود أسعار النفط قبيل اجتماع أوبك+ غداً الاثنين، وفي المقابل، واصل المؤشر القطري الهبوط بعد أن أدت مخاوف التضخم والتوقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سياسته النقدية إلى عزوف كثير من المستثمرين عن المخاطرة.

أداء الأسهم السعودية الأحد

وارتفعت أسعار النفط، المحرك الرئيسي لأسواق الخليج، 66 سنتاً إلى 93.02 دولار للبرميل يوم الجمعة، وسط توقعات بأن يناقش اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، تخفيضات الإنتاج.

وارتفع المؤشر السعودي 0.4%، مع صعود سهم بنك الرياض 3.3%، وسهم عملاق النفط أرامكو السعودية 1.5% إلى 37.65 ريال.

كما ارتفع سهم الشركة العربية للتعهدات الفنية “العربية” 0.6%، بعد أن أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام الحالي بواقع 1.90 ريال للسهم.

وتراجع المؤشر القطري 0.3%، مواصلاً خسائره لست جلسات متتالية، وعوضت المكاسب في الأسهم الصناعية خسائر في أسهم القطاعات المالية، وهبط سهم البنك التجاري 1.8%، فيما ارتفع سهم صناعات قطر 1%.