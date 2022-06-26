الأسهم السعودية تغلق الأحد مرتفعة بقيادة سهم «المصافي»

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.79% رابحًا 202.34 نقطة، ليغلق عند مستوى 11513.01 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.23% خاسرًا 47.21 نقطة ليغلق عند مستوى 20681.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 155.3 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال.

صعود الأسهم السعودية

وصعد 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 4.77%، أعقبه الأدوية بنسبة 3.66%، يليه السلع الرأسمالية بنسبة 2.73%، ثم المواد الأساسية بنسبة 2.64%، ثم الاستثمار والتمويل بنسبة 2.45%، ثم المرافق العامة بنسبة 2.33%، ثم الاتصالات، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.19%، 2.17%، على التوالي، فيما تراجع إدارة وتطوير العقارات، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.77%، 0.02%، على التوالي.

وقفز 196 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم “المصافي” بنسبة 10%، ثم سهم “جبسكو” بنسبة 10%، ثم “متطورة” بنسبة 9.98%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها “دار الأركان” بنسبة 6.20%، ثم “تعليم ريت” بنسبة 1.86%، ثم “المواساة” بنسبة 1.55%، فيما تصدر “الراجحي” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 406.1 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

فيما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.36% خاسرًا 6.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1809.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 383.6 ألف سهم بقيمة 124.3 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 160.88% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.08%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 9.42% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.4%، وهبط سهمي بنك السلام، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.19%، 1.04%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 8.19% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.6%.

بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.23% رابحًا 88.79 نقطة ليغلق عند مستوى 7328.98 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.33% رابحًا 106.96 نقطة ليغلق عند مستوى 8124.65 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.85% رابحًا 47.72 نقطة ليغلق عند مستوى 5694.38 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.15% رابحًا 67.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5938.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 238.3 مليون سهم بقيمة 54.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.2 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها العقار بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.64%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.63%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.21%، ثم قطاعي الاتصالات، والطاقة بنسبة 0.67%، 0.63%، على التوالي، ثم قطاعي المنافع، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%، 0.45%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع التأمين وحيدًا بنسبة 0.74%.