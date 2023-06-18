الأسهم السعودية تغلق الأحد مرتفعة بقيادة الجزيرة كابيتال

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” تداولات أول الأسبوع اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 0.01 %، ليصل إلى مستوى 11516 نقطة، وبتداولات بلغت 5.357 مليار ريال.

صعود سهم الجزيرة كابيتال

وبلغت كمية الأسهم المتداولة وفقا لـ،”تداول السعودية” نحو 449.974 مليون سهم، وبقيمة سوقية 10.962 تريليون ريال

ارتفعت أسهم 120 شركة، وانخفضت أسهم 95 من بين 224 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية.

وكانت أسهم الجزيرة كابيتال ، والمواساة، والحمادي، والباحة، والخزف السعودي الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم الإنماء طوكيو، وبوان، وشاكر، وسلامة، والسعودي الألماني الصحية الأكثر انخفاضا.

وتراوحت نسبة الارتفاع والانخفاض بين 6.67% و سالب 8.15%.

ارتفاع مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية “نمو” على ارتفاع بنسبة 7.4 %، ليصل إلى 28988 نقطة، وبتداولات بلغت 51.117 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.194 مليون سهم، وبقيمة سوقية بلغت 62.952 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 34 شركة، وانخفضت أسهم 21، من أصل 61 شركة مدرجة في سوق الأسهم.

وارتفع مؤشر المشتقات المالية بنسبة 0.03 % عند سعر التسوية 1519، وأغلق مؤشر سوق الصكوك والسندات مرتفعا 0.02 5 عند 939.84.