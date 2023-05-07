الأسهم السعودية تغلق الأحد مرتفعة بقيادة «سلامة للتأمين التعاوني»

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بنسبة 1.25%، بما يعادل 137.88 نقطة، ليقفل عند مستوى 11256.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 184 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 43 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سلامة للتأمين التعاوني ، والكيميائية السعودية القابضة، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعًا.

صعود سهم سلامة للتأمين التعاوني

وصعد سهم سلامة للتأمين التعاوني بنسبة 9.98% إلى 19.8 ريال سعودي.

أما أسهم شركات: بنك الجزيرة، وتهامة للإعلان والعلاقات العامة، والبحر الأحمر العالمية، والمراكز العربية، ورتال للتطوير العقاري جاءت ضمن الأكثر انخفاضًا في التعاملات.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض للأسهم السعودية ما بين 9.98% و4.21%.

وكانت أسهم شركات: الجزيرة، وأمريكانا، والكثيري، وزين السعودية، ومبكو هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الجزيرة، ولوبريف، ومبكو، والإنماء، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 198.80 نقطة ليقفل عند مستوى 21094.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم.