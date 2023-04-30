الأسهم السعودية تغلق الأحد مرتفعة بقيادة سهم «أميانتيت»

ارتفعت مؤشرات السوق المالية السعودية بقيادة سهم “أميانتيت” ، بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الأحد، أول أيام جلسات التداول، هذا الأسبوع، وزاد مؤشرها الرئيسي «تاسي» بنسبة 0.32%، إلى مستوى 11,307.77 نقطة وبتداولات بلغت أكثر من 5.2 مليارات ريال، وبقيمة سوقية تجاوزت 10.9 تريليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 174,623 ملايين سهما، سجلت منها أسهم 131 شركة ارتفاعًا, فيما تراجعت أسهم 76 شركة.

صعود سهم أميانتيت

وكان سهم أميانتيت الأكثر ارتفاعا، تلاه الأصيل، ثم كيمانول، ونقي، والباحة، في حين تصدر سهم الاتحاد، الأكثر انخفاضا، تلاه اتحاد الاتصالات، فوقت اللياقة، ثم جبل عمر وإعمار.

وصعد سهم أميانتيت العربية السعودية بنسبة 9.09% إلى 48.0 ريال سعودي.

كما ارتفع مؤشر نمو -السوق الموازية، بنسبة 0.5 % إلى مستوى 21,331.91 نقطة، وبتداولات بلغت أكثر من 25.04 ملايين ريال، بقيمة سوقية تتجاوز 42.7 مليار ريال.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 556,849 ألف سهما، ارتفعت منها أسهم 25 شركة، وتراجعت أسهم 26 شركة.

وزاد مؤشر المشتقات المالية بنسبة 0.36% إلى النقطة 1,524.68، وارتفع مؤشر سوق الصكوك والسندات بنسبة 0.01 %، إلى النقطة 947.44