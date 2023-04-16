الأسهم السعودية تغلق الأحد مرتفعة بقيادة «مواد التعبئة والتغليف»

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، السوق المالي السعودي، ارتفاعا طفيفا بنهاية تداول أولى جلسات الأسبوع، حيث صعد المؤشر العام للأسهم السعودية بنسبة 0.62%، بقيادة “مواد التعبئة والتغليف” بما يعادل 67.90 نقطة، ليصل إلى مستوى 11032.57 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 158 مليون سهم وبقيمة تقدر بحوالي 4.7 مليار ريال سعودي.

صعود “مواد التعبئة والتغليف”

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية اليوم، فكانت أسهم شركات مواد التعبئة والتغليف ، إعمار المدينة الاقتصادية، الكثيري، أنابيب، التعمير، المملكة، هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات تهامة، الاَمار، أسمنت السعودية، مسك، ثمار، هي الأكثر انخفاضا خلال تعاملات السوق السعودي, ولقد تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و4.05%خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وتصدر سهم شركة مواد التعبئة والتغليف قائمة الأسهم المرتفعة، حيث صعد بنسبة 59.6% إلى 40.3 ريال سعودي، وتلاه سهم إعمار المدينة الاقتصادية بنسبة 9.98% إلى 9.46 ريال.

وفي الوقت ذاته، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تداول اليوم الأحد مرتفعا بنحو 156.25 نقطة ليستقر عند مستوى 20730.20 نقطة. وبلغ حجم التداول نحو 27.3 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 370 ألف سهم بنهاية التعاملات.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية كان قد شهد ارتفاعا خلال تعاملات يوم الخميس الماضي، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – على صعود بنحو 29.28 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,964.67 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 164.7 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 5.2 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 331.2 صفقة.