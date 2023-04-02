الأسهم السعودية تغلق الأحد مرتفعة بقيادة «مواد التعبئة والتغليف»

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، السوق المالية السعودية، ارتفاعا طفيفا في ختام تعاملات الأحد، بقيادة “مواد التعبئة والتغليف”، حيث صعد المؤشر العام للأسهم السعودية بنحو 46.52 نقطة أو بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 10636.62 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 178 مليون سهم وبقيمة تقدر بحوالي 5.0 مليار ريال سعودي، وذلك عن طريق تنفيذ 371.608 صفقة.

مواد التعبئة والتغليف

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية اليوم، فكانت أسهم شركات مواد التعبئة والتغليف، تكوين، وسلوشنز، والشرقية للتنمية، وسينومي سنترز، هي الأكثر ارتفاعا، بينما أسهم شركات: الحفر العربية، دار الأركان، سيسكو، سليمان الحبيب، وقت اللياقة، فكانت هي الأكثر انخفاضا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.0% وسالب 1.73% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وفي الوقت ذاته، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تداول اليوم الأحد مرتفعًا بنحو 95.16 نقطة أو بنسبة 0.48% ليستقر عند مستوى 19987.19 نقطة.

وبلغ حجم التداول نحو 16.7 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 343 ألف سهم بنهاية التعاملات.

يذكر أن مؤشر سوق الأسهم السعودية شهد ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات يوم الخميس الماضي، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – جلسة اليوم على صعود بنحو 86.92 نقطة ليصل إلى مستوى 10,590.10 نقطة.

ويتمكن المؤشر من تحقيق أرباح أسبوعية بواقع 143.71 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 218.8 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 6.2 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 420.4 صفقة.