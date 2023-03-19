الأسهم السعودية تغلق الأحد مرتفعة بقيادة «جبل عمر»

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية ، السوق المالية السعودية بشكل ملحوظ في أولى تداولات هذا الأسبوع، بقيادة سهم “جبل عمر” حيث صعد المؤشر العام للأسهم السعودية بنسبة 1.82%، بما يعادل 181.08 نقطة، ليصل إلى مستوى 10157.73 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 118 مليون سهم وبقيمة تقدر بحوالي 3.4 مليار ريال سعودي عن طريق حوالي 260 ألف صفقة تقريبا.

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية اليوم، فكانت أسهم شركات جبل عمر، جي اَي جي، أملاك، الدوائية، هي الأكثر ارتفاعا، بينما أسهم شركات: الحفر العربية، التعاونية، سيسكو، أسترا الصناعية، السيف غاليري، فكانت هي الأكثر انخفاضا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.95% و2.24 % خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

صعود سهم جبل عمر

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تداول اليوم الأحد منخفضا بنحو 34.59 نقطة ليستقر عند مستوى 18977.13 نقطة. وبلغ حجم التداول نحو 25.2 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 421 ألف سهم بنهاية التعاملات عن طريق 1540 صفقة.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية كان قد شهد خسائرا خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع يوم الخميس، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – الجلسة على هبوط بنحو 71.85 نقطة ليصل إلى مستوى 9,048.65 نقطة، بعدما تكبد خسائر أسبوعية بواقع 486.53 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 231.2 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 7.7 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 420.2 صفقة.