الأسهم السعودية تغلق الأحد مرتفعة بقيادة مصرف الراجحي

واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها، في ختام جلسة اليوم الأحد، للجلسة الثالثة على التوالي مدعومة بزيادة الأرباح والأداء الباعث على التفاؤل للقطاعات غير النفطية.

أداء الأسهم السعودية

وصعد المؤشر السعودي 1.3% عند 10411 نقطة، مدعوما بارتفاع سهم مصرف الراجحي 1.9% وسهم رتال للتطوير العمراني 0.8%.

وأظهر مسح اليوم الأحد، أن أداء قطاع الأعمال غير النفطي في المملكة سجل أعلى مستوى في ثماني سنوات في فبراير مدفوعا بارتفاع كبير في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة، وفق رويترز.

وارتفعت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بما يزيد على دولار للبرميل يوم الجمعة لتنهي الأسبوع على ارتفاع مدعومة بتجدد التفاؤل إزاء الطلب من الصين أكبر مستورد للخام.

وصعد سهم لجام للرياضة 2.6% بعد زيادة كبيرة في الأرباح السنوية.

وفي الكويت، ارتفع مؤشر بورصة الكويت العام 0.45% ليبلغ مستوى 7319.80 نقطة. وتم تداول 100.5 مليون سهم عبر 5348 صفقة نقدية بقيمة 21.17 مليون دينار (نحو 64.14 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 0.18% ليبلغ مستوى 5550.95 نقطة، من خلال تداول 49.6 مليون سهم عبر 2253 صفقة نقدية بقيمة 6.2 مليون دينار (نحو 18.7مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 0.59% ليبلغ مستوى 8171.58 نقطة، من خلال تداول 50.9 مليون سهم عبر 3095 صفقة بقيمة 14.9 مليون دينار (نحو 45.14 مليون دولار).

في موازاة ذلك، انخفض مؤشر «رئيسي 50» 0.07% ليبلغ مستوى 5718.68 نقطة، من خلال تداول 44.9 مليون سهم عبر 1906 صفقات نقدية بقيمة 5.9 مليون دينار (نحو 17.8 مليون دولار).

وفي سلطنة عُمان، ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.670%، عند مستوى 8,853 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و332 ألفاً و380 ريالًا عُمانياً، مرتفعة بنسبة 18.2 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و820 ألفاً و332 ريالًا عُمانياً.

وفي البحرين، تراجع مؤشر بورصة البحرين العام 1%، ليغلق عند 1,910.48 نقطة. أما مؤشر البحرين الإسلامي فقد تراجع 0.16% ليغلق عند 657.74 نقطة.

وفي قطر، أقفلت البورصة، الأحد، بمناسبة «يوم البنوك»، على أن يستأنف الدوام الرسمي، الاثنين.