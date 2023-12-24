الأسهم السعودية تغلق الأحد مرتفعة بقيادة شركة سال

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بقيادة شركة سال ،إذ ارتفع المؤشر بنسبة 0.6%، عند 11690 نقطة، وبتداولات بلغت 4.632 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 173.252 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.141 تريليون ريال.

صعود سهم شركة سال

وارتفعت أسهم 160 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 53، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، سال، والباحة، وأسمنت حائل، والزامل للصناعة، والآمار، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، شمس، ومكة، وأسيج، وبترو رابغ، والأصيل، الأكثر انخفاضا.

وأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 1.7%، عند 23390 نقطة، وبتداولات بلغت 25.174 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.608 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 46.952 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 33 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 29، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.