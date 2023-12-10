الأسهم السعودية تغلق الأحد مرتفعة بقيادة شركة أميانتيت

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بقيادة شركة أميانتيت ، إذ صعد المؤشر بنسبة 0.6%، عند 11296 نقطة، وبتداولات بلغت، 4.953 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 227.440 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 11.046 تريليون ريال.

صعود سهم شركة أميانتيت

ارتفعت أسهم 143 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت أسهم 70، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركة أميانتيت ، ونسيج، ومهارة، وشاكر، والتطويرية الغذائية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أنابيب، وسابتكو، وبن داود، والعقارية، والخزف السعودي، الأكثر انخفاضا.

أغلق مؤشرالسوق الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 23875 نقطة، وبتداولات بلغت 40.886 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.327 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية نحو، 48.052 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 29 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت أسهم 25، من بين 78 شركة مدرجة في السوق الموازية.