الأسهم السعودية تغلق الأحد مرتفعة بقيادة «أميانتيت»

أنهت سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الأحد مرتفعة لتعاود ارتفاعها بعد 3 جلسات من التراجع، في ظل ارتفاع 3 قطاعات، وسط صعود كبير للسيولة بدعم الصفقات الخاصة.

وأغلق المؤشر العام للسوق السعودي “تاسي” مرتفعاً 0.31%، بمكاسب بلغت 35.23 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,246.93 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى 6.69 مليار ريال، مقابل 4.79 مليار ريال بالجلسة السابق، وهبطت كميات التداول إلى 119.83 مليون سهم.

تراجع الأسهم السعودية

وشهدت سوق الأسهم السعودية، قبل افتتاح جلسة اليوم الأحد تنفيذ 544 صفقة خاصة على “مجموعة تداول” بقيمة إجمالية 2.29 مليار ريال، ضمن صفقة بيع صندوق الاستثمارات العامة لـ 10% من حصته بـ”مجموعة تداول”.

وعلى مستوى أداء قطاعات السوق السعودية، بنهاية جلسة الأحد، جاء إغلاق 12 قطاعا باللون الأخضر، بصدارة قطاع الرعاية الصحية الذي صعد 1.52%، وارتفع قطاع الطاقة 0.6% وصعد البنوك 0.46% وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعا هامشيا نسبته 0.04%.

وشهدت بقية القطاعات أداء سلبيا، وتصدر قطاع الاستثمار والتمويل الخسائر بعد هبوطه 5.96%، وأغلق قطاع المواد الأساسية متراجعا 0.15%.

وفيما يخص أداء الأسهم، شملت المكاسب 117 سهما، تصدرها “أميانتيت” بارتفاع 9.89%، واقتصر قائمة الخسائر على 87 سهما، تصدرها سهم “مجموعة تداول” بعد هبوطه 9.92%.

وسيطر “مجموعة تداول” على نشاط الأسهم على كافة المستويات، بكمية بلغت 13.95 مليون ريال، بلغت قيمتها 2.66 مليار ريال.

وشهدت السوق الموازية أداء إيجابيا، بنهاية جلسة اليوم الأحد، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعا 0.61%، مضيفا 115.65 نقطة إلى رصيده، صعدت به إلى مستوى 19,024.18 نقطة.

وتصدر سهم الوطنية للبناء والتسويق مكاسب السوق الموازية، بعد صعوده 9.38%، وكانت أعلى الخسائر لسهم “جاز” الذي هبط 7.14%. وأنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة الخميس الماضي متراجعاً 1.71%، ليواصل تراجعه لليوم الثالث على التوالي، مسجلا أعلى خسائر منذ سبتمبر الماضي، في ظل هبوط جماعي للقطاعات.