الأسهم السعودية تغلق الأحد مرتفعة بقيادة سينومي ريتيل

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بقيادة سينومي ريتيل ، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 0.4%، عند 11219 نقطة، وبتداولات بلغت 4.137 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 218.123 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.059 تريليون ريال.

صعود شركة سينومي ريتيل

ارتفعت أسهم، 148 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 71، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، السعودي الألماني الصحية، ونقي، وسينومي ريتيل، وبحر العرب، وساكو، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، التطويرية الغذائية، وتكافل الراجحي، ونسيج، وساسكو، وأسمنت العربية، الأكثر انخفاضا.

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو، على انخفاض بنسبة 1.6%، عند 24844 نقطة، وبتداولات بلغت 27.954 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.587 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.810 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 29 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 25، من بين 78 شركة مدرجة في السوق الموازية.