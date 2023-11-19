الأسهم السعودية تغلق الأحد مرتفعة بقيادة أسمنت أم القرى

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بقيادة أسمنت أم القرى ، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 0.5%، عند 11137 نقطة، وبتداولات بلغت 4.509 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 264.817 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.141 تريليون ريال.

صعود سهم أسمنت أم القرى

ارتفعت أسهم 158 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 59، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، أسمنت أم القرى ، ونادك، والتطويرية الغذائية، ومكة، وأنابيب الشرق، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، ساسكو، والصناعات الكهربائية، ودله الصحية، ورعاية، وبن داود، الأكثر انخفاضا.

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 23683 نقطة، وبتداولات بلغت 23.449 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.446 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 51.481 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 26 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 27، من بين 74 شركة مدرجة في السوق الموازية.