الأسهم السعودية تغلق الأحد مرتفعة بقيادة شركة رعاية

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بقيادة شركة رعاية ، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 0.8%، ليصل إلى 10938 نقطة، وبتداولات بلغت 4.862 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 181.588 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.946 تريليون ريال.

صعود سهم شركة رعاية

ارتفعت أسهم 165 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 55، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات رعاية ، والباحة، وأسلاك، والوطنية، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات الاتحاد، وجي آي جي، وثمار، والتعاونية، وبروج للتأمين، الأكثر انخفاضا.

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على ارتفاع بنسبة 0.9% عند 22584 نقطة، وبتداولات بلغت 13.539 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 713.690 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.192 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 19 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 27، من بين 72 شركة مدرجة في السوق الموازية.