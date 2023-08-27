الأسهم السعودية تغلق الأحد مرتفعة بقيادة تكوين المتطورة للصناعات

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” تداولات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بقيادة تكوين المتطورة للصناعات ، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 0.57%، ليصل إلى 11470 نقطة، وبتداولات بلغت 3.858 مليار ريال.

ووفقا لـ”تداول”، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 163.648 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.440 تريليون ريال.

صعود تكوين المتطورة للصناعات

ارتفعت أسهم 143 شركة، بينما انخفضت 72، من بين 228 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، تكوين المتطورة للصناعات ، وصناعة الورقة، وميدغلف للتأمين، والباحة، وسيرا، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم الزامل للصناعة، وثمار، وزجاج، والمنجم، وأسواق العثيم، الأكثر انخفاضا.

وترواحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.89% و 3.60%.

ارتفاع مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على ارتفاع بنسبة 1.5%، ليصل إلى 24009 نقطة، وبتداولات بلغت 33.864 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.671 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 50.363 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 25 شركة في السوق الموازية، بينما انخفضت مثلها، من بين 64 شركة مدرجة.