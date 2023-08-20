الأسهم السعودية تغلق الأحد مرتفعة بقيادة صناعة الورق

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بقيادة صناعة الورق، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 0.4%، ليصل إلى 11501 نقطة، وبتداولات بلغت 3.703 مليار ريال.

ووفقا لـ”تداول”، بلغت كمية الأسهم المتداولة 151.135 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية 11.536 تريليون ريال.

شركة صناعة الورق

انخفضت أسهم 111 شركة، بينما ارتفعت 105 شركات، من بين 228 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، صناعة الورق، والبحري، وتكوين، وبوبا العربية، ودله الصحية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم التطويرية الغذائية، وثمار، والموارد، وبحر العرب، وتنمية، الأكثر انخفاضا.

وترواحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.08% و 9.89%.

أنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.77%، ليصل إلى 23613 نقطة، وبتداولات بلغت 32.596 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.402 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 49.876 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 24 شركة، بينما انخفضت 29، من بين 64 شركة مدرجة في السوق الموازية.

وسجل مؤشر المشتقات المالية ارتفاعا بنسبة 0.9% عند سعر التسوية 1494، بينما ارتفع مؤشر سوق الصكوك والسندات بنسبة 0.5% عند 932.85 نقطة.