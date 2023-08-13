الأسهم السعودية تغلق الأحد مرتفعة بقيادة سينومي ريتيل

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تداولات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بقيادة سينومي ريتيل، وصعد المؤشر بنسبة 1.07%، ليصل إلى 11546 نقطة، وبتداولات بلغت 4.594 مليار ريال.

ووفقا لـ”تداول” بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 231.680 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية نحو 11.289 تريليون ريال.

صعود سهم سينومي ريتيل

ارتفعت أسهم 139 شركة، بينما انخفضت 74، من بين 228 شركة مدرجة في السوق الرئيسية

وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، وعذيب للاتصالات، ودار المعدات، والأبحاث والإعلام، والعربية، الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم ملاذ للتأمين، وذيب، وطيبة، والعالمية، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضا.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00% و 9.94%.

أغلق مؤشر السوق الموازية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.1%، ليصل إلى 23598 نقطة، وبتداولات بلغت 28.096 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.377 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 51.034 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 24 شركة، وانخفض مثلها، من بين 64 شركة مدرجة في السوق الموازية.