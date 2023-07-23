الأسهم السعودية تغلق الأحد مرتفعة بقيادة شركة علم

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” في ختام تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع بقيادة شركة علم، وصعد المؤشر بنسبة 0.04%، بما يعادل 4.36 نقطة، ليصل إلى 11760 نقطة، وبتداولات بلغت 4.259 مليار ريال.

ووفقا لـ”تداول” بلغت كمية الأسهم المتداولة 167.707 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية 11.023 تريليون ريال.

صعود شركة علم

ارتفعت أسهم 59 شركة، من بين 228 شركة مدرجة في السوق السعودية، بينما انخفضت أسهم 159 شركة.

وكانت أسهم شركة علم ، ودلة الصحية، وجمجوم فارما، وأسواق المزرعة، والموارد الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم “طباعة وتغليف”، والخليج للتدريب، وتكوين، ومجموعة فتيحي، والأصيل الأكثر انخفاضا.

وتراوحت نسبة الارتفاع والانخفاض بين 4.34 و 7.28% على التوالي.

ارتفاع مؤشر نمو

ارتفع مؤشر السوق الموازية عند الإغلاق بنسبة 3.1%، ليصل إلى 24005 نقطة، وبتداولات بلغت 29.367 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.096 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية 48.057 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 21 شركة، وانخفضت 25، من بين 62 شركة مدرجة في السوق الموازية.