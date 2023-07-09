الأسهم السعودية تغلق الأحد مرتفعة بقيادة حلواني إخوان

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأحد مرتفعا 11.44 نقطة، بما يعادل نسبة 0.10%، بقيادة سهم حلواني إخوان ، عند مستوى 11609.35 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال سعودي.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، 317 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

صعود سهم حلواني إخوان

وصعد سهم حلواني إخوان بنسبة 9.89% إلى 71.1 ريال، وتلاه مجموعة أنعام الدولية القابضة والمتحدة للتأمين التعاوني والجزيرة كابيتال.

وهبط سهم الباحة للاستثمار والتنمية بنسبة 9.09% إلى 0.2 ريال، وتلاه سهم مجموعة فتيحي والسعودية لخدمات السيارات والمعدات والعربية للتعهدات الفنية.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا 519.48 نقطة ليقفل عند مستوى 23629.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 50 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.