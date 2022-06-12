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الأسهم السعودية تغلق الأحد متراجعة.. وصعود «STC» بنسبة 6.57%

قفز سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 1.97%، ثم "تكافل الراجحي" بنسبة 1.81%

الأسهم السعودية تغلق الأحد متراجعة.. وصعود «STC» بنسبة 6.57%
أيمن عزام

أيمن عزام

6:35 م, الأحد, 12 يونيو 22

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، 12 يونيو 2022، بنسبة 2.23% خاسرًا 281.54 نقطة ليغلق عند مستوى 12322.35 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية – نمو بنسبة 2.26%، خاسرًا 503.12 نقطة ليغلق عند مستوى 21737.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 173.6 مليون سهم بقيمة 7.4 مليار ريال.

أسعار الأسهم السعودية

وقفزت 9 أسهم خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم “stc” بنسبة 6.57%، ثم سهم “الصقر للتأمين” بنسبة 1.97%، ثم “تكافل الراجحي” بنسبة 1.81%، وتراجع 200 سهمًا على رأسها “صادرات” بنسبة 9.98%، ثم “بحر العرب” بنسبة 9.94%، ثم “اللجين” بنسبة 8.7%، فيما تصدر “stc” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 2.04 مليار ريال سعودي.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.69% خاسرًا 13.06 نقطة ليغلق عند مستوى 1870.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.03 مليون سهم بقيمة 730.1 ألف دينار بحريني.

 وتراجع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 65.33% بضغوط هبوط أسهم البنك الأهلي المتحد، بنك السلام، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 2.37%، 1.14%، 0.33%، على التوالي.

بورصة الكويت

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.87% خاسرًا 142 نقطة ليغلق عند مستوى 7467.42 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.09% خاسرًا 176.57 نقطة ليغلق عند مستوى 8260.32 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.06% خاسرًا 62.48 نقطة ليغلق عند مستوى 5846.31 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.59% خاسرًا 98.72 نقطة ليغلق عند مستوى 6096.83 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 169.6 مليون سهم بقيمة 51.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.7 ألف صفقة. 

أيمن عزام

أيمن عزام

6:35 م, الأحد, 12 يونيو 22