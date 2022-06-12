الأسهم السعودية تغلق الأحد متراجعة.. وصعود «STC» بنسبة 6.57%

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، 12 يونيو 2022، بنسبة 2.23% خاسرًا 281.54 نقطة ليغلق عند مستوى 12322.35 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية – نمو بنسبة 2.26%، خاسرًا 503.12 نقطة ليغلق عند مستوى 21737.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 173.6 مليون سهم بقيمة 7.4 مليار ريال.

أسعار الأسهم السعودية

وقفزت 9 أسهم خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم “stc” بنسبة 6.57%، ثم سهم “الصقر للتأمين” بنسبة 1.97%، ثم “تكافل الراجحي” بنسبة 1.81%، وتراجع 200 سهمًا على رأسها “صادرات” بنسبة 9.98%، ثم “بحر العرب” بنسبة 9.94%، ثم “اللجين” بنسبة 8.7%، فيما تصدر “stc” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 2.04 مليار ريال سعودي.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.69% خاسرًا 13.06 نقطة ليغلق عند مستوى 1870.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.03 مليون سهم بقيمة 730.1 ألف دينار بحريني.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 65.33% بضغوط هبوط أسهم البنك الأهلي المتحد، بنك السلام، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 2.37%، 1.14%، 0.33%، على التوالي.

بورصة الكويت

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.87% خاسرًا 142 نقطة ليغلق عند مستوى 7467.42 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.09% خاسرًا 176.57 نقطة ليغلق عند مستوى 8260.32 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.06% خاسرًا 62.48 نقطة ليغلق عند مستوى 5846.31 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.59% خاسرًا 98.72 نقطة ليغلق عند مستوى 6096.83 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 169.6 مليون سهم بقيمة 51.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.7 ألف صفقة.