الأسهم السعودية تغلق الأحد متراجعة بقيادة سهم وفرة

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 4.44% خاسرًا 525.24 نقطة ليغلق عند مستوى 11299.18 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.55% خاسرًا 763.77 نقطة ليغلق عند مستوى 20740.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 178.9 مليون سهم بقيمة 6.3 مليار ريال.

تراجع الأسهم السعودية

وقفز 11 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “جاكو” بنسبة 8.40%، ثم سهم “التموين” بنسبة 11.88%، ثم سهم “صناعة الورق” بنسبة 1.62%، وتراجع 195 سهمًا على رأسها سهم “وفرة” بنسبة 10%، ثم سهم “أنعام القابضة” بنسبة 9.98%، ثم سهم “عطاء” بنسبة 2%، فيما تصدر سهم “الراجحي” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 650.5 مليون ريال سعودي.



بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 3.52% خاسرًا 442.20 نقطة ليغلق عند مستوى 12119.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 234.6 مليون سهم بقيمة 690.3 مليون ريال عبر تنفيذ 13.1 ألف صفقة، وتراجع 47 سهمًا، وارتفع سهمين، واستقر سهم واحد.

وحددت بورصة السعودية، إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو، على أن يستأنف التداول يوم الأربعاء 13 يوليو.

وهبط 21 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 6.39%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 5.45%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 5.34%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 4.88%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.67%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 4.41%.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 5%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.05%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.93%، ثم قطاعي النقل والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.82%، 2.45%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.93%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 1.38%.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.05% خاسرًا 19.50 نقطة ليغلق عند مستوى 1832.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 323.6 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 79.57% بضغوط هبوط أسهم مجموعة جي أف إتش المالية، شركة الإثمار القابضة، بنك السلام، البنك الأهلي المتحد بنسبة 4.68%، 4%، 3.41%، 2.12%، على التوالي.

كما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 45.94% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 9.25% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.4%، فيما ارتفع سهما بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.32%، 0.21%، على التوالي.

بورصة الكويت

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 3.18% خاسرًا 235.91 نقطة ليغلق عند مستوى 7177.92 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 3.33% خاسرًا 273.64 نقطة ليغلق عند مستوى 7944.40 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.66% خاسرًا 153.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5608.88 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 3.88% خاسرًا 233.21 نقطة ليغلق عند مستوى 5770.75 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 210.8 مليون سهم بقيمة 56.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.5 ألف صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات المالية بنسبة 5.57%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 4.77%، يليه قطاع العقار بنسبة 4.32%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والسلع الاستهلاكية بنسبة 3.88%، 3.05%، على التوالي، ثم قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والمنافع، والبنوك بنسبة 2.91%، 2.9%، 2.73%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.87%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.95%، فيما ارتفع قطاع الطاقة وحيدًا بنسبة 0.51%.