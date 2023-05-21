الأسهم السعودية تغلق الأحد متراجعة بقيادة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق

أنهت سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الأحد بتراجع هامشي بقيادة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق ، لتعاود خسائرها في ظل هبوط 3 قطاعات كبرى، وسط تدني ملحوظ للسيولة.

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي” متراجعا 0.02% فاقدا 2.58 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 11,341.82 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 4.75 مليار ريال، من خلال 167.42 مليون سهم، مقابل 6.71 مليارات ريال، بكمية تداول بلغت 216.86 مليون سهم، بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وجاء إغلاق 13 قطاعا باللون الأحمر، بقيادة قطاع البنوك الذي هبط 0.13%، وتراجع قطاع المواد الأساسية 0.23%، وسجل قطاع الاتصالات تراجعا نسبته 0.2%.

تراجع سهم الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق

وسجلت بقية القطاعات أداء إيجابيا، وتصدر قطاع الأدوية المكاسب بعد أن قفز 9.94%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بارتفاع نسبته 1.45%، وارتفع قطاع الطاقة 0.15%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 111 سهما بصدارة سهم الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، الذي هبط 5.3% إلى 33.95 ريال، وتلاه سهم السعودية للتسويق والعرض المتقن للخدمات التجارية والمتقدمة للبتروكيماويات وبوبا العربية للتأمين التعاوني والتعاونية للتأمين.

وجاء إغلاق 92 سهما باللون الأخضر، تصدرها سهم الوطنية للرعاية الطبية بعد صعوده 9.96%. إلى 115.4 ريال، وتلاه الدريس والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني والوطنية لتصنيع وسبك المعادن.

وسجل “السعودي الألماني الصحية” أعلى قيمة تداول بنحو 243.8 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لـ”دار الأركان” بكمية تداول بلغت 15.3 مليون سهم.

وفيما يخص أداء السوق الموازية، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا 0.21%، بما يعادل 44.74 نقطة، ليصل إلى مستوى 20,787.81 نقطة.

وتصدر سهم “حديد وطني” قائمة الخسائر بنسبة تراجع بلغت 9.32%، وسجل سهم “الرعاية المستقبلية” أعلى الخسائر بعد هبوطه 10.55%.

وأنهت سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة الخميس الماضي مرتفعة 0.59%، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، في ظل ارتفاع جماعي للقطاعات الكبرى، وسط تحسن السيولة.