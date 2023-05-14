الأسهم السعودية تغلق الأحد متراجعة بقيادة اتحاد اتصالات

أنهت سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الأحد باللون الأحمر بقيادة اتحاد اتصالات ، ليعاود المؤشر خسائره، في ظل هبوط 3 قطاعات كبرى، وسط تدني ملحوظ للسيولة.

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي” متراجعا 0.39%، بخسائر بلغت 44.35 نقطة، هبط بها إلى مستوى 11,348.43 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 4.52 مليار ريال، مقابل 6.16 مليار ريال بالجلسة السابقة، بعد هبوط كمية التداول إلى 154.36 مليون سهم، مقارنة بنحو 222.2 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وجاء إغلاق 10 قطاعات باللون الأحمر، بقيادة قطاع البنوك الذي هبط 0.46%، وتراجع قطاع الاتصالات 2.13% تصدر بها الخسائر، وسجل قطاع المواد الأساسية تراجعا نسبته 0.32%.

تراجع سهم اتحاد اتصالات

وارتفع سهم أميانتيت العربية السعودية بنسبة 162.0% إلى 42.0 ريال، وتلاه سهم الباحة للاستثمار والتنمية والراجحي للتأمين التعاوني والخليج للتدريب والتعليم.

وتراجع سهم اتحاد اتصالات بنسبة 3.3% إلى 46.35 ريال، وتلاه الوطنية للتنمية الزراعية والتنمية الغذائية وزين السعودية، بحسب بيانات بلومبرج.

وجاءت بقية القطاعات على ارتفاع، وتصدر السلع طويلة الأجل المكاسب بارتفاع نسبته 3.48%، تلاه قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 1.06%، وأغلق قطاع الطاقة مرتفعا 0.22%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 106 أسهم، بصدارة سهم “موبايلي” الذي هبط 3.3%، وجاء إغلاق 99 سهما باللون الأخضر، تصدرها سهم “الباحة” بارتفاع نسبته 9.99%.

وسجل سهم “إكسترا” أعلى قيمة تداول بنحو 280.88 مليون ريال، وكانت أعلى كمية تداول لسهم “أمريكانا”، بـ 16.34 مليون سهم.

وشهدت السوق الموازية تراجعا ملحوظا، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا 4.07%، بما يعادل 866.48 نقطة، هبط به إلى مستوى 20,397.31 نقطة.

وتصدر سهم “جاهز” خسائر السوق الموازي بعد هبوطه 25.86%، وسجل سهم “أكاديمية التعلم” أعلى المكاسب بارتفاع نسبته 4.84%.

وأنهت سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة الخميس الماضي مرتفعاَ 0.88%، لتعاود مكاسبها، في ظل ارتفاع جماعي للقطاعات الكبرى، وسط تحسن السيولة.