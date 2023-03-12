الأسهم السعودية تغلق الأحد متراجعة بقيادة بنك «البلاد»

تراجعت الأسهم السعودية في ختام تعاملات الأحد، إذ خسر مؤشر السوق الرئيسية 0.76%، ليغلق عند 10,383.82 نقطة، من خلال تداول 134,425,640 سهماً، بقيمة 3,427,729,396.93 ريال سعودي.

وانخفض مؤشر نمو-السوق الموازية 0.21%، ليغلق عند 18,965.30 نقطة، من خلال تداول 255,959 سهماً بقيمة 16,643,970.54 ريال سعودي.

كما خسر مؤشر الخدمات التجارية والمهنية 0.14% إلى 3,768.04 نقطة، ومؤشر سوق النقل 1.07% عند 5,102.80 نقطة.

وكانت أسهم شركات البحري، وثمار، والخدمات الأرضية، وفرة، وجبل عمر هي الأكثر ارتفاعا، بينما أسهم شركات: البلاد، ذيب، الرياض، أميانتيت، وقت الياقة، فكانت هي الأكثر انخفاضا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.93% و2.75 % خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

أداء الأسهم السعودية

تراجعت أغلبية الأسهم الخليجية في جلسة مطلع الأسبوع، الأحد، باستثناء بورصة مسقط في سلطنة عُمان، والتي أغلق مؤشرها العام على ارتفاع بنسبة 0.26%.

وفي الكويت، انخفض مؤشر بورصة الكويت العام 0.62%، ليصل عند مستوى 7238.46 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 120.3 مليون سهم، بقيمة 33.7 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 7313 صفقة نقدية.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13%، ليغلق عند مستوى 5493.77 نقطة، من خلال تداول 44.9 مليون سهم عبر 2553 صفقة نقدية، بقيمة 5.19 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الأول 0.72% ليبلغ مستوى 8079.32 نقطة، من خلال تداول 75.3 مليون سهم عبر 4760 صفقة بقيمة 28.5 مليون دينار (نحو 86.3 مليون دولار).

أداء الأسهم العربية

وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) بنسبة 0.74% ليبلغ مستوى 5615.73 نقطة، من خلال تداول 38.18 مليون سهم عبر 2115 صفقة نقدية بقيمة 4.7 مليون دينار (نحو 14.2 مليون دولار).

وفي البحرين، تراجع مؤشر البحرين العام، 1.39 نقطة عند مستوى 1,910.28 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال. كما انخفض مؤشر البحرين الإسلامي 0.44% عند مستوى 660.60 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و512 ألفا و79 سهماً، بقيمة إجمالية قدرها 451 ألفا و966 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 56 صفقة.

وفي قطر، انخفض مؤشر بورصة قطر 1.59% إلى 10,565 نقطة، وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 253 مليون ريال قطري.

وفي سلطنة عُمان،ارتفع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.26% ،مقارنةً مع آخر جلسة تداول، التي بلغت 4849.54 نقطة،وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و186 ألفاً و716 ريالاً عُمانياً مرتفعة بنسبة 49.9%، مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت مليونين و793 ألفاً و733 ريالاً عُمانياً.