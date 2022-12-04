الأسهم السعودية تغلق الأحد متراجعة بقيادة «ذيب»

أنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الأحد ، باللون الأحمر للجلسة الثانية على التوالي؛ وسط تراجع جماعي للقطاعات الكبرى، وهبوط ملحوظ بالتداولات.

وأغلق المؤشر العام للسوق السعودي “تاسي” منخفضا بنحو 0.91%، ليفقد نحو 98.70 نقطة، وصل بها إلى مستوى 10723.95 نقطة.

وهبطت قيم التداول إلى 2.90 مليار ريال مقابل 4.86 مليار ريال بجلسة الخميس الماضي، كما تراجعت كميات التداول إلى 85.62 مليون سهم مقارنة بـ 123.156 مليون سهم بالجلسة الماضية.

أداء الأسهم السعودية

وتراجع أداء 19 قطاعاً أبرزهم “المواد الأساسية” ليتراجع بنسبة 1.33%، كما انخفض أداء قطاع الاتصالات بنسبة 1.30%، ونزل قطاع “البنوك” بنسبة 0.76%، وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.32%.

وفي المقابل ارتفع أداء قطاعي الاعلام والترفيه والصناديق العقارية فقط بنحو 1.20% و 0.16% لكل منهما على التوالي.

وفيما يخص أداء الأسهم، تصدر الارتفاعات سهم “أسيج” بنسبة 7.09%، فيما تصدر التراجعات سهم “ذيب” بنسبة 9.94%.

وتصدر سهم “مرافق” نشاط التداول من حيث التداولات ؛ بنحو 434.192 مليون ريال من خلال تداولات بنحو 8.67 مليون سهم.

،وفيما يخص السوق الموازي، سجل مؤشر (نمو حد أعلى) ارتفاعاً نسبته 0.32%، بمكاسب بلغت 60.80 نقطة، ليصل إلى مستوى 18,808.67 نقطة.

وتصدر سهم الرعاية المستقبلية” مكاسب السوق الموازي، بعد أن قفز 17.42%، وكانت أعلى الخسائر لسهم “نسيج للتقنية” الذي هبط 8.56%.

,أنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة الخميس، أولى جلسات شهر ديسبمر / كانون الأول باللون الأحمر؛ ليعاود التراجع مرة أخرى، وسط ارتفاع جماعي للقطاعات كبرى، وقفزة بالتداولاتبنحو 0.68%، ليفقد نحو 74.26 نقطة، وصل بها إلى مستوى 10822.65 نقطة.