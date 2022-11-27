الأسهم السعودية تغلق الأحد متراجعة بقيادة «ملاذ للتأمين»

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.3% خاسرًا 142.29 نقطة ليغلق عند مستوى 10796.46 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.57% خاسرًا 300.87 نقطة ليغلق عند مستوى 18866.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 74.8 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وهبط 20 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.35%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.03%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.98%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.27%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.59%.

وقفز 33 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “شمس” بنسبة 9.95%، ثم سهم “سليمان الحبيب” بنسبة 2.38%، ثم سهم “الحفر العربية” بنسبة 2.08%، وتراجع 173 سهمًا على رأسها سهم “ملاذ للتأمين” بنسبة 9.69%، ثم سهم “أسلاك” بنسبة 8.16%، ثم سهم “اليمامة للحديد” بنسبة 8%، فيما تصدر سهم “مرافق” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 414.4 مليون ريال سعودي.



بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.11% خاسرًا 131.40 نقطة ليغلق عند مستوى 11735.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 70.3 مليون سهم بقيمة 221.1 مليون ريال عبر تنفيذ 8752 صفقة، وتراجع 40 سهمًا، وارتفعت 7 أسهم، واستقر سهم وحيد.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 2.37%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.72%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.05%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.72%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.47%، فيما ارتفع قطاعي النقل، والتأمين بنسبة 0.38%، 0.03%، على التوالي.