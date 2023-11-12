الأسهم السعودية تغلق الأحد متراجعة بقيادة سينومي ريتيل

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بقيادة سينومي ريتيل ، إذ هبط المؤشر بنسبة 0.1%، عند 10833 نقطة، وبتداولات بلغت 4.267 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 202.649 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.025 تريليون ريال.

تراجع سينومي ريتيل

وارتفعت أسهم 127 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 93، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، البابطين، وعناية، واتحاد الخليج الأهلية، وأمانة للتأمين، والأصيل، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، وإم آي إس، ومهارة، والباحة، وأيان، الأكثر انخفاضا.

انخفاض مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على انخفاض بنسبة 0.03%، عند 23216 نقطة، وبتداولات بلغت 20.415 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.141 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 52.151 مليار ريال.



وارتفعت أسهم 18 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 30، من بين 74 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.